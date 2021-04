Chove fraco no Rio nesta segunda-feira (19) Fernando Frazão / Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 19/04/2021 21:37 | Atualizado 19/04/2021 21:38

Rio - A atuação de um sistema de baixa pressão no oceano mantém o tempo instável no Rio. De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), entre 21h e 21h15, choveu fraco nas estações Rocinha (1,0 mm), Jardim Botânico (0,6 mm), Laranjeiras (0,2 mm) e Grande Méier (0,2 mm). Para as próximas horas, a previsão é de chuva fraca a moderada, isolada, com ventos moderados a fortes.

Por conta da chuva e dos ventos, uma árvore caiu na Rua Marechal Mascarenhas de Morais, em Copacabana. A via chegou a ficar interditada mas já foi liberada. Confira:

Publicidade

COPACABANA | Retirados os galhos que caíram na Rua Mal. Mascarenhas de Morais, altura do nº 100. Via liberada. #zonasul https://t.co/DR4ujBrdYN — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) April 20, 2021

Previsão para os próximos dias



Publicidade

Para esta terça-feira (20), há previsão de chuva fraca, isolada, a qualquer momento e os ventos estarão com intensidade moderada a forte ao longo de todo o dia. Os modelos numéricos de previsão do tempo indicam que, em média e para toda a cidade, a chuva seja menor que 5 mm.



Na quarta-feira (21), o deslocamento deste sistema de baixa pressão pelo oceano ainda manterá o tempo instável, com previsão de chuva fraca a moderada, isolada, a qualquer hora do dia. Os ventos seguirão moderados a fortes.

Publicidade

Na quinta-feira (22), o tempo permanecerá instável com chuva fraca, isolada, a qualquer momento. Os modelos numéricos de previsão do tempo indicam que, em média e para toda a cidade, chova em torno de 5 mm.



A partir de sexta-feira (23), com o afastamento desse sistema de baixa pressão do litoral do Rio, haverá redução da nebulosidade, com céu nublado a parcialmente nublado e sem previsão de chuva.