Por O Dia

Publicado 20/04/2021 10:07

Rio - O Governo do Estado do Rio prorrogou as medidas de segurança para conter a disseminação do coronavírus até a próxima segunda-feira (26). De acordo com o Diário Oficial, publicado nesta terça-feira (20), continua suspensa a realização de eventos em casas de show, boates, arenas, casas de festa infantis, espaços de recreação, eventos culturais, de entretenimento e lazer.

Ainda segundo o decreto, bares, restaurante e lanchonetes podem atender com 40% da capacidade, assim como shoppings e academias. Feiras, eventos sociais, cerimônias e festas também estão proibidos mesmo se realizados em espaço aberto.



A prática de esportes segue liberada na areia da praia. Vale lembrar que, as medidas determinadas pelo Estado do Rio são mais brandas do que as da Capital, em vigor até o próximo dia 27. Por isso, vale a que for mais rigorosa.

Veja o que está proibido na cidade do Rio

- Funcionamento de boates e a realização de eventos;

- Permanecer nas areias de praias e tomar banho de mar;

- Estacionar em orlas;

- Comércio de ambulantes;

- Feiras artesanais;

- A permanência de pessoas nas ruas entre 23h e 5h.