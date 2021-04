Metrô MetrôRio / Divulgação

Publicado 20/04/2021 12:07

Rio - Os transportes públicos do Rio irão manter seus horários de funcionamento normais durante o feriados de Tiradentes, nesta quarta-feira, e Dia de São Jorge, na sexta. Vale lembrar que esses feriados foram antecipados durante o período de dez dias — do dia 26 de março ao dia 4 de abril — de medidas restritivas para conter o avanço da covid-19 por lei estadual.

Confira abaixo os horários e o detalhes sobre a circulação de cada um dos transportes.

Metrô

Nos dois dias, a linha 2 do MetrôRio funcionará entre Pavuna e Botafogo, com transferência entre as linhas 1 e 2 no trecho compartilhado de Central até Botafogo. As linhas 1 e 4 manterão o trajeto Uruguai-Jardim Oceânico.

As linhas de ônibus do Metrô na Superfície (Antero de Quental – Gávea e Botafogo – Gávea) também seguirão os horários de rotina, das 5h às 23h30.



CCR Barcas

A CCR Barcas vai operat com a grade de dias úteis na quarta e sexta-feira. Na linha Arariboia, as travessias acontecerão a cada 30 minutos no período do rush (das 5h30 às 9h30 e das 16h às 19h). Já nas linhas Paquetá, Cocotá e nas linhas da DivSul (Mangaratiba-Ilha Grande e Angra dos Reis-Ilha Grande), as viagens ocorrem conforme disponível aqui

VLT

O horário de funcionamento do VLT Carioca se mantém das 6h à meia-noite diariamente e os intervalos vão seguir o padrão de dias úteis, que é de 7 minutos nos horários de pico.



A passagem do VLT custa R$ 3,80 e cada passageiro deve ter o próprio cartão para validação no embarque. Ele pode ser comprado ou carregado nas paradas e estações, que contam ainda com terminais para consulta de saldo, desbloqueio de cartões e liberação de recarga on-line, que pode ser feita pelo aplicativo Riocard Mais.

BRT

A operação de BRT's seguirá reforçada com os ônibus comuns que fazem as três linhas eventuais nos horários de pico da manhã e da tarde: Magarça – Alvorada, Pingo D’Água – Alvorada e Santa Cruz – Alvorada.

SuperVia

A SuperVia vai operar com grade de dias úteis nestes dois dias. Como há previsão de redução na quantidade de clientes nestes dias, já que muitas pessoas só poderão usufruir do feriado nesta semana, haverá ajustes pontuais na operação apenas nos ramais Japeri e Santa Cruz:



- Alterações pontuais nos intervalos conforme a demanda de clientes, sem prejuízo à taxa máxima de ocupação determinada pelas autoridades.



- Excepcionalmente nestes dias, as viagens especiais da parte da tarde/noite com destino às estações Campo Grande e Nova Iguaçu não serão oferecidas, ou seja, todas as viagens iniciadas na Central do Brasil terão como destino final os terminais Santa Cruz e Japeri.



Na quinta, a operação segue conforme os dias úteis em todos os ramais e extensões, sem alterações.