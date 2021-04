Incêndio no prédio da reitoria da UFRJ WhatsApp O DIA

Por O Dia

Publicado 20/04/2021 12:34 | Atualizado 20/04/2021 17:02

Rio - Um incêndio atingiu, na manhã desta terça-feira (20), o segundo andar do prédio da reitoria da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), na Avenida Pedro Calmon, Cidade Universitária, na Ilha do Governador. O fogo foi localizado no setor da Procuradoria Federal da UFRJ e atingiu o núcleo de documentação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) da instituição. Até o momento, não há informações de vítimas ou feridos. Os bombeiros foram acionados às 10h40 e o quartel da Ilha do Fundão já está no local.

O incêndio interrompeu uma reunião do Conselho Universitário que estava acontecendo virtualmente. De acordo com informações preliminares, o fogo teria origem em um aparelho de ar-condicionado.

"Um desastre. Um fogo no ar-condicionado vai comprometer muita coisa", lamentou o vice-reitor da UFRJ, professor Carlos Frederico Leão Rocha, que está no local. "As plantas arquitetônicas estão sendo retiradas para que não sejam danificadas nem pela fumaça, nem pela água", disse.

Na sala ao lado da Procuradoria da UFRJ funciona o núcleo da FAU, que também foi atingido pelo incêndio e contém um acervo com muitos arquivos históricos. Segundo o vice-reitor, todas plantas arquitetônicas estão sendo resgatadas sem danos.

O prefeito da Cidade Universitária, Marcos Maldonado, que também está no local, confirma que o incêndio acaba de ser controlado pelo Corpo de Bombeiros, com apoio da Prefeitura Universitária, mas os bombeiros ainda trabalham no rescaldo. "Há muita fumaça no prédio", afirma.

"A Reitoria abrirá imediata sindicância para apurar o incidente e um projeto básico para prevenção e combate a incêndios, elaborado pelo Escritório Técnico da Universidade (ETU), aguarda orçamento do governo federal para aplicação", disse a instituição, em nota.

Histórico de incêndios

