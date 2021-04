Vacinação no Rio Divulgação/Prefeitura de Nilópolis

Por O Dia

Publicado 20/04/2021 19:31 | Atualizado 20/04/2021 19:33

Rio - O estado do Rio já conta com 4.843 agentes de segurança e salvamento da ativa vacinados contra a covid-19. Há uma semana, o Governo do Estado iniciou a imunização de policiais civis (apenas no Grande Rio), militares, penais e rodoviários federais com idades acima de 49 anos além de bombeiros de diversas unidades do Rio.



"São estes servidores que seguem nas ruas nas respectivas atuações. O Governo do Estado reconhece a essencialidade das atividades dos agentes das forças de segurança e salvamento e, por isso, os incluiu, seguindo a Nota Técnica do Ministério da Saúde, nos grupos prioritários na vacinação contra a Covid-19. Estamos avançando na imunização em todo o Rio de Janeiro", afirmou o governador em exercício Cláudio Castro.



Entre agentes e policiais penais já há 243 vacinados com a primeira dose. No grupo que reúne policiais militares, policiais civis e policiais rodoviários federais, somam-se 3.739 pessoas vacinadas até o final desta terça-feira (20).



Na quinta-feira (22), os nove locais de vacinação disponibilizados pela Secretaria de Polícia Militar na Região Metropolitana serão reabertos para vacinar os agentes com 48 anos e os com idade de 49 anos ou mais que não se vacinaram nessa primeira fase do programa de imunização das forças de segurança.



Vacinação de bombeiros militares



Desde a última semana, 861 bombeiros militares também já foram imunizados em todo o estado. Para esta semana, há a expectativa de vacinar outros 1.114 agentes do Corpo de Bombeiros. De hoje (20/04) até quinta-feira (22.04), novas doses estão sendo aplicadas em dois polos de vacinação montados pela corporação na Região Metropolitana, em Campo Grande (13° GBM) e em Nova Iguaçu (onde é a 2ª Policlínica do CBMERJ).



Haverá também vacinação em quartéis localizados no interior do Estado nos polos das regiões Serrana (CBA II), Sul (CBA III), Norte/Noroeste (CBA IV), Baixada Litorânea (CBA V) e Costa Verde (VII).