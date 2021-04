Por O Dia

Publicado 22/04/2021 09:06

fotogaleria

Rio - Uma carga com cerca de 40kg de pasta base de cocaína foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite desta quarta-feira, no município de Sapucaia, no interior do Rio. A ação contou com a participação da 28ª Delegacia de Polícia Civil de Além Paraíba/MG.Policiais rodoviários federais faziam uma fiscalização na altura do Km 109 da rodovia Lúcio Meira (BR-393), quando abordaram um veículo de passeio GM/Spin. Segundo eles, o motorista demonstrou bastante nervosismo ao conversar com os agentes. Na busca realizada, foram encontrados em um compartimento interno, localizado no painel frontal, 43 tabletes da droga. Um prejuízo estimado em mais de R$ 5 milhões para os traficantes.