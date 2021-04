Hospital Municipal da Piedade REPRODUÇÃO GOOGLE STREET VIEW

Por O Dia

Publicado 22/04/2021 09:41 | Atualizado 22/04/2021 12:38

Rio - Um vazamento de gás na Rua Assis Carneiro, em Piedade, assustou moradores do bairro da Zona Norte na manhã desta quinta-feira (22). Segundo relatos, o cheiro forte foi sentido dentro do Hospital Municipal da Piedade, a poucos metros dali. As consultas do turno da manhã foram suspensas e reagendadas para a próxima semana, mas a unidade está aberta normalmente à tarde.

Nas redes sociais, moradores da região falaram em "correria" na rua. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 8h45 e esteve no local. Em nota, a Naturgy informou que o escapamento foi "causado durante obra realizada por terceiros que atingiram a tubulação de gás da concessionária", e que já sanou o problema. A concessionária disse ainda que "técnicos da companhia permanecem no local realizando os últimos reparos dos danos à rede", e que "não houve a necessidade de interrupção no fornecimento de gás e nem de evacuação do local".

A Secretaria Municipal de Saúde informou que "por causa do forte cheiro nas proximidades gerado pelo incidente, as consultas do ambulatório do turno da manhã foram suspensas e os pacientes foram reagendados para a próxima semana. Os atendimentos marcados para o turno da tarde acontecerão normalmente".