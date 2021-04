Foto de arquivo: Rio volta ao estágio de normalidade após chuvas Luciano Belford/Agencia O Dia

Publicado 23/04/2021 07:51

Rio - O município do Rio retornou ao Estágio de Normalidade, às 6h30 desta sexta-feira, pois não há mais previsão de chuva para as próximas horas. De acordo com o Alerta Rio, um sistema de baixa pressão posicionado no oceano influenciará na variação de nebulosidade na cidade, com céu variando de parcialmente nublado a nublado e sem previsão de chuva. Os ventos serão fracos a moderados e as temperaturas permanecerão estáveis em relação ao dia anterior, com mínima de 17°C e máxima de 28°C.



A cidade estava em Estágio de Mobilização desde as 2h40 de quarta-feira (21). O Centro de Operações (COR) ressalta que o Estágio de Normalidade, primeiro em uma escala de cinco, representa que não há ocorrências de grande impacto. Neste estágio, podem ocorrer pequenos incidentes, mas que não interfiram de forma significativa na rotina do cidadão.

Na terça-feira (20), a Marinha do Brasil informou sobre a atuação de um sistema de baixa pressão sobre o oceano, localizado entre a costa dos estados de Santa Catarina e do Rio de Janeiro. Este sistema era chamado de depressão subtropical, mas, devido à intensificação de seus ventos, ele está classificado como Tempestade Subtropical, nomeada de Potira.

De acordo com o Sistema Alerta Rio, a Tempestade Subtropical Potira não chegará à cidade do Rio de Janeiro. Ela atuará e se deslocará apenas sobre o oceano. Contudo, o município do Rio sentirá os efeitos dessa tempestade subtropical com ressaca e ondas de até 3,5m, até às 9h desta sexta (23). Logo após, as ondas diminuem um pouco e chegam a 3m, com validade até às 9h de sábado (24). Uma variação na nebulosidade, com céu parcialmente nublado a nublado também pode ser efeito do Potira.

Confira abaixo as recomendações de segurança:

- Evitar o banho de mar em áreas que estejam em condições de ressaca;

- Evitar a prática de esportes no mar;

- Não permanecer em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período de ressaca;

- Evitar trafegar de bicicleta na orla caso as ondas estejam atingindo a ciclovia;

- Não entrar no mar para resgatar vítimas de acidente. Neste caso, acione imediatamente as equipes do Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

Previsão do tempo

Entre o sábado (24) e o domingo (25), haverá redução da nebulosidade, devido ao afastamento desse sistema de baixa pressão do litoral do Rio e não há previsão de chuva. A temperatura máxima prevista para estes dias é de 31ºC.

Na segunda-feira (26) e na terça-feira (27), a passagem de uma frente fria pelo oceano deixará o tempo instável com previsão de pancadas de chuva isoladas de intensidade moderada a partir da tarde. A temperatura máxima prevista para estes dias é de 32°C.