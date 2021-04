Prefeitura do Rio registra mais de 21 mil autuações em 14 dias de fiscalização das medidas restritivas na cidade Divulgação

Rio - A Prefeitura do Rio registrou 21.223 autuações – entre multas e interdições a estabelecimentos, infrações sanitárias, multas de trânsito, reboques e apreensões de mercadorias – em 14 dias de fiscalizações das medidas de restrição na cidade. No período, os agentes municipais multaram 939 bares, restaurantes e ambulantes e fecharam 195 estabelecimentos por desrespeitarem às medidas definidas pelo decreto.

Nesta quinta-feira, as fiscalizações da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) registraram 2.135 autuações, com 52 multas aplicadas a bares, restaurantes e ambulantes e seis estabelecimentos por desrespeitarem as medidas previstas em decreto municipal.

Os comboios formados por agentes da Seop, Guarda Municipal, Vigilância Sanitária e apoio da Polícia Militar, atuaram em diversos pontos da cidade para coibir aglomerações e verificar se os estabelecimentos estavam cumprindo o horário correto de fechamento e a capacidade máxima de pessoas estabelecida pela legislação.

Em outra frente de fiscalização, as forças-tarefa da Guarda Municipal realizaram rondas em todas as regiões da cidade para atender denúncias enviadas por cidadãos via Central 1746 da Prefeitura do Rio e também na orla para cumprir a medida que proíbe a presença de pessoas na areia das praias.

A permanência de pessoas nas areias das praias está liberada durante a semana, porém, segue proibida aos sábados, domingos e feriados. A medida entra em vigor a partir da 0h de sábado, dia 24.