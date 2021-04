Irmãos foram presos suspeitos de assassinato Divulgação/Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 23/04/2021 13:05

Rio - Dois irmãos envolvidos em um assassinato no Ceará foram presos nesta quinta-feira (23) durante uma ação conjunta entre as Polícias Civis do Rio e do Ceará, nos dois estados. As investigações partiram de um relacionamento amoroso, tráfico de drogas e um homicídio.



De acordo com a polícia, Mateus Lima Bastos, de 24 anos, e Maria Alyne Lima Bastos, 20, são suspeitos de assassinar, em outubro do ano passado, um homem de 22 anos, que já respondia por tráfico de drogas, homicídio e extorsão. O caso aconteceu no Distrito de Taperuaba, em Sobral, no Ceará. A vítima era marido de Maria e cunhado de Mateus.



Segundo as investigações, Maria deixou a filha do casal na casa dos avós e, ao chegar em casa, levou a vítima para o banheiro. O homem precisava da ajuda dela porque se recuperava de sequelas de um acidente de trânsito, que impossibilitavam sua locomoção. Ela então deixou a porta da casa aberta e se trancou em um dos quartos.



Com a vítima no banheiro, os suspeitos, entre eles Mateus, entraram na residência e assassinaram o homem. Em um áudio em um aplicativo de mensagens obtido pela Polícia Civil, Maria alegou que o marido foi morto por ter a ameaçado de morte. Mas, os agentes investigam se o crime foi motivado pelo à disputa pela hegemonia no controle do tráfico de drogas na região.



A vítima e os suspeitos já eram investigados pela polícia do Ceará por envolvimento com o tráfico de drogas em Sobral. Alyne e a vítima eram suspeitos de controlar o comércio de entorpecentes no bairro Junco e adjacências. O companheiro dela, além do tráfico de drogas, já era investigado por pelo menos sete homicídios no ano passado.



Maria Alyne não possuía antecedentes criminais. Ela foi capturada no bairro Bonsucesso, na Zona Norte, por agentes da 21ª DP (Bonsucesso). A suspeita estava na casa de familiares há cerca de um mês, quando um mandado de prisão foi expedido contra ela, para tentar escapar.

No mesmo momento, policiais civis do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Regional de Sobral prenderam Mateus, que já responde por lesão corporal e tentativa de homicídio. Ele foi preso no mesmo distrito onde a vítima foi executada.



“Graças à parceria das instituições entre as polícias civis foi possível efetuar essas prisões no mesmo momento, evitando a fuga desses autores, que agora responderão à Justiça pelo homicídio cometido", afirmou o delegado Hilton Alonso, titular da 21ª DP.

Nenhum dos irmãos reagiu à prisão. Contra eles haviam mandados de prisão preventiva em aberto. Alyne aguarda as tratativas realizadas pelas Polícias Civis do Ceará e do Rio para que possa ser levada para Sobral, onde ela deve responder pelo crime.

