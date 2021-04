Por O Dia

Publicado 23/04/2021 13:51 | Atualizado 23/04/2021 13:53

Rio - As celebrações em homenagem à São Jorge começaram desde as primeiras horas desta sexta-feira (23), na cidade do Rio. Por conta da pandemia de covid-19, as igrejas dedicadas ao santo precisaram adotar uma série de medidas de proteção ao contágio pela doença.



Na Igreja de São Jorge de Quintino, na Zona Norte, a missa ficou restrita ao pároco e aos colaboradores. Antes da pandemia, o local costumava receber um milhão de devotos durante todo o dia 23 de abril. Os fiéis podem acompanhar as celebrações pelas redes sociais da igreja.



Às 10h, o cardeal Dom Orani Tempesta fez uma missão no local. As celebrações que aconteciam a cada hora também foram limitadas a três, além de mais dois eventos, sendo eles a oração do terço e o momento de louvor. As comemorações não terão festa na rua e nem vão contar com as barracas de comida e lembranças.A orientação é para que os fiéis não se aglomerem na porta da igreja. A Alvorada, tradicional queima de fogos, aconteceu em menor tempo do que nos outros anos, e as badaladas dos sinos acontecem com as portas fechadas. A Igreja de São Jorge no Centro do Rio também está fechada. Serão celebradas três missas que serão transmitidas nas redes sociais.Na manhã de hoje, houve ainda uma celebração no Grupamento Marítimo do Corpo de Bombeiros de Copacabana, na Zona Sul. A comemoração começou com uma queima de fogos e uma missa, também realizada pelo cardeal Dom Orani Tempesta. A imagem de São Jorge seguiu em carreata até o quartel central, onde vai acontecer outra solenidade. Pelo segundo ano consecutivo, a pandemia da covid-19 alterou a tradicional festa do Santo Guerreiro. Apesar da baixa movimentação das barraquinhas que vendem artigos religiosos na véspera do dia que homenageia São Jorge, a expectativa é que, nesta sexta, o cenário seja diferente. Na quinta-feira (22), os fiéis chegaram a ir às igrejas para agradecer e, principalmente, pedir proteção.