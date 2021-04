Cariocas lotam a praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, nesta sexta-feira (23) Reginaldo Pimenta/ Agência O Dia

Publicado 23/04/2021 17:17

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) registrou, até esta quinta-feira, 272 mortes e 4.646 casos confirmados de covid-19 no estado nas últimas 24 horas. Os dados foram divulgados no painel de monitoramento do vírus que já conta com 42.634 vítimas fatais da doença e 720.749 casos confirmados.

Ainda segundo a pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 87,3%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 66,2%.

Novas doses contra a covid nesta sexta-feira

O governador em exercício do Rio, Cláudio Castro, anunciou, na tarde desta sexta-feira em seu perfil oficial no Twitter, que a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) entregou cinco milhões de doses de imunizantes contra a covid-19. Segundo o chefe de estado, "cada dose é um passo decisivo para vencermos".

Castro afirmou ainda que a parte referente ao estado do Rio foi levada de Manguinhos direto para o centro de distribuição da Secretaria Estadual de Saúde.

A Prefeitura do Rio espera receber, na tarde desta sexta-feira, entre 120 mil e 150 mil doses da vacina AstraZeneca/Oxford produzida pela Fiocruz. Segundo o superintendente de Vigilância em Saúde, Márcio Garcia, o quantitativo, além do estoque da Secretaria municipal de Saúde, garantirá a imunização até o fim da próxima semana.

"Ainda esperamos a confirmação da Secretaria de Estado de Saúde do número é exato das doses que vamos buscar, hoje à tarde, no almoxarifado do estado, em Niterói. Além disso, seguimos com a expectativa de duas entregas de remessas de doses nesta semana, como vem acontecendo, sempre às quartas e sextas-feiras", disse Márcio Garcia, na inauguração do posto de vacinação no Espaço Cultural da Marinha, na Praça XV.