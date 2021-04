Rio entra em estágio de mobilização por conta das condições do tempo Divulgação/Carolina Pinheiro

Publicado 23/04/2021 18:06

Rio - A cidade do Rio registrou a madrugada mais fria de 2021, nesta sexta-feira (23), com termômetros atingindo a marca de 16ºC no bairro de Jacarepaguá, Zona Oeste. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o recorde anterior era de 16,1°C, que foi registrado no dia 15 de abril deste ano.

No entanto, a cidade do Rio não foi a única a ultrapassar recordes de temperaturas mais frias nesse ano. As cidade de Valença, Rio Claro e Resende atingiram, respectivamente, as marcas de 12,7ºC, 12,7ºC e 14ºC. As quedas de temperaturas foram resultado da presença de uma massa polar de ar frio que atingiu o Centro-Sul do Brasil, e também pela pouca nebulosidade da madrugada.

A previsão deste semana é da chegada de uma nova frente fria a partir de segunda-feira (26), trazendo pancadas de chuvas e baixas temperaturas. Recentemente, a capital saiu do estado de alerta, que foi acionado devido aos pontos de alagamento, quedas de árvores e bolsões d'água causados pelas chuvas na cidade.

Fim de semana

O último fim de semana deste mês tem previsão de tempo ensolarada e poucas nuvens, deixando o céu em sua grande parte azul. Não há previsão de chuva para esses dias.

As temperaturas devem continuar caindo durante os próximos dias, podendo causar novos recordes. A agitação do mar e ressaca devem diminuir no fim de semana, perdendo força em todo o litoral.