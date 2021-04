Kaio Guilherme foi baleado na última sexta-feira (16) na Vila Aliança, na Zona Oeste do Rio Reprodução / Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 24/04/2021 12:20 | Atualizado 24/04/2021 12:22

Rio - O menino Kaio Guilherme da Silva Baraúna , de 8 anos, segue em estado grave no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Pedro II, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. A mãe da criança, Thais Silva, informou que neste sábado serão realizados novos exames para conferir o fluxo sanguíneo e descartar a possibilidade de morte cerebral.

Nas redes sociais, Thais pediu orações pelo filho. "Peço que de hoje até amanhã a noite, possamos intensificar nossas orações. O Kaio precisa reagir... Eu creio que ele vai reagir pois nossas orações tem sido fortes".

Publicidade

Na terça-feira (19), a e quipe médica realizou exames neurológicos em Kaio Guilherme e os resultados foram inconclusivos . Thais contou que que os médicos precisariam refazer os testes no filho.

Vítima de bala perdida



Publicidade

Kaio foi baleado na cabeça, na tarde de sexta-feira (16), enquanto participava de uma festa infantil, em um centro de reforço escolar, na Vila Aliança, Zona Oeste do Rio. O menino aguardava na fila para fazer uma pintura artística quando a mãe do menino, professora na unidade, o viu caído no chão.

No sábado (17), Thais contou que não tinha nenhum confronto na comunidade naquele momento. "No primeiro momento pensamos que foi uma queda, mas depois ficamos sabendo que havia uma perfuração, sendo que não tinha confronto na comunidade. Não ouvimos tiro nenhum e por isso acreditamos que tenha vindo de outro lugar", afirmou Thaís.

Publicidade

A dona da escolinha de reforço, Andrezza Lima, que também estava na confraternização, disse que o menino foi socorrido por um vizinho, e que não desconfiou que Kaio havia sido baleado por não ouvir nenhum disparo no local.

Cem crianças baleadas no Rio

Publicidade

Um levantamento da plataforma Fogo Cruzado mostrou que 100 crianças foram baleadas na Região Metropolitana do Rio entre 2016 e 2021 . O estudo também apontou que Bangu foi o bairro com mais crianças atingidas nestes quase 5 anos, foram cinco vítimas. E a Vila Aliança, comunidade que Kaio foi baleado, empatada com o Morro do Juramento, foi a comunidade com mais vítimas, foram três em cada.

Das 100 vítimas com idade inferior a 12 anos, mapeadas pelo Fogo Cruzado, 29 não resistiram. Do total de vítimas, 39 foram baleadas em ações onde havia a presença de agentes de segurança. Destas, 10 morreram.