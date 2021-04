Neste domingo, o Estado do Rio registrou 57 mortes e 1.016 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas Reprodução

Por O Dia

Publicado 25/04/2021 17:15 | Atualizado 25/04/2021 17:29

Rio - O Estado do Rio registrou, neste domingo (25), 57 mortes e 1.016 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, foram confirmados 42.914 óbitos e 724.596 casos provocados pela doença no Estado. Os dados são do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) às 17h deste domingo.

Segundo a secretaria, 674.120 pacientes se recuperaram do coronavírus desde o começo da crise sanitária. No último período, foram 1.314 recuperados. A pasta também informou que a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria Covid está em 67,1%, enquanto a taxa de ocupação UTI Covid contabiliza 86,7%.

Vacinação na capital

A partir desta segunda-feira (26), a capital fluminense vai iniciar uma nova fase da vacinação contra o coronavírus. A campanha de imunização contemplará pessoas com comorbidades, profissionais de saúde, educação, limpeza urbana e agentes de segurança. Mas ainda seguirá o escalonamento por idade, ou seja, indivíduos de 59 anos com comorbidades na segunda e terça-feira, pessoas de 58 anos com comorbidades na quarta e quinta-feira, e assim por diante.

