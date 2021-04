Artista quis homenagear a criança por também ser pai de um menino de 4 anos Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/04/2021 20:03

Rio - Um levantamento da Fundação para a Infância e Adolescência (FIA) aponta que crianças entre 0 a 6 anos são as que mais sofrem com violências no estado do Rio de Janeiro. Além disso, a maior parte das agressões acontece dentro de casa e seus agressores são, em sua maioria, pessoas do círculo familiar.

De acordo com os dados, em 2020 foram contabilizados 447 bebês e crianças de 0 a 6 anos de idade em situações de violência, chegando ao número de 58% dos casos. Já a faixa etária dos 7 a 11, no total 231, marcou 38% e os adolescentes de 12 a 17 anos, 92, com 12%. O estudo também mostra que 78% dos agressores são pais, padrastos e avôs.

Segundo o estudo da FIA, 62% das vítimas das notificações são do sexo feminino e 38% do sexo masculino. Dos tipos de agressões sofridas por essas crianças, a maioria dos casos é de abuso sexual (49%), violência psicológica (24%), violência física (16%) e negligência (11%).

A pesquisa aponta que entre 2019 e 2020 houve uma diminuição no número de notificações desses casos. No entanto, o órgão acredita que devido a pandemia e atendimento remoto, subnotificações e diminuição de denunciais teriam colaborado para o resultado, ao invés da baixa nas taxa de violência em si.

Casos recentes de violência contra crianças

O caso Henry Borel, de 4 anos, se encaixa nessas estatísticas. O menino morreu em março deste ano sob a suspeitas de ter sofrido agressões e tortura. De acordo com a polícia, o principal suspeito é o padrasto do garoto, e a mãe foi conivente.

Outro caso que se enquadra nos dados é o da menina Ketelen Vitória, de 6 anos, que foi torturada até a morte pela mãe e a madrasta, em Porto Real, no Sul do estado do Rio. As duas confessaram o crime, que teria sido motivado por ciúmes, e estão presas em um presídio em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A menina teria sido agredida durante dois dias e depois jogada em um buraco de 7 metros, em matagal.

Mais dados

- Sexo das vítimas

Feminino: 478



Masculino: 292



- Faixa etária

Crianças de 0 a 6 anos: 447



Crianças de 7 a 11 anos: 231



Adolescentes: 92



Tipo de violência



Sexual: 377

Psicológica: 185

Física: 123

Negligencia: 85





- Por quem é praticada

Pai: 308



Padrasto: 154



Avô: 140



Tio: 123



Mãe: 46



Orgãos Solicitantes



Delegacias de Polícia: 493

Conselhos Tutelares: 231

Juizados e Varas de Família: 46