Material apreendido na ação deste domingo (27) Divulgação/PRF

Por O Dia

Publicado 26/04/2021 10:52 | Atualizado 26/04/2021 10:53

Rio - Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) entraram em confronto com criminosos, na tarde deste domingo (25), em um dos acessos da Linha Vermelha, próximo à Pavuna, na Zona Norte do Rio. De acordo com a corporação, a ação teve início depois que o motorista de um veículo Ford Ka, em atitude suspeita, tentou fugir de uma blitz, na BR-116, na Rodovia Presidente Dutra. Um criminoso foi baleado e o outro conseguiu fugir. Drogas e uma pistola foram apreendidas.

Ao avistar a blitz, o condutor fugiu por alguns quilômetros após escapar da fiscalização, mas foi interceptado na Linha Vermelha. Segundo a PRF, no momento da abordagem, dois homens desceram atirando contra a equipe policial. Os agentes revidaram e conseguiram cessar o confronto.

Um bandido foi baleado e o outro conseguiu correr pela mata às margens da via. Ao realizar uma busca no interior do carro, foram encontrados 500 pinos de cocaína escondidos em um compartimento atrás do banco traseiro e uma munição de pistola 9mm. O veículo estava com as placas clonadas e com registro de roubo ocorrido em março deste ano.



A ocorrência foi registrada na 60ª DP (Campos Elíseos – Duque de Caxias).