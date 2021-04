Morro do Dezoito, em Água Santa, é alvo de operação Reprodução/ TV Globo

Por O Dia

Publicado 26/04/2021 11:10 | Atualizado 26/04/2021 11:14

Rio - Equipes do Comando de Operações Especiais (COE) estão realizando, desde o início da manhã desta segunda-feira (26), uma operação na Comunidade do Dezoito, em Água Santa, Zona Norte do Rio, com o objetivo de reprimir o crime organizado. Segundo a Polícia Militar, a região passa por uma disputa entre grupos criminosos rivais pelo controle territorial, pelos pontos de venda de drogas e pela exploração de serviços.

Equipes do Comando de Operações Especiais - #COE realizam nesta manhã uma operação no Morro do Dezoito, em Água Santa. Fique atento (a)!



Ajude a #PolíciaMilitar! Denuncie criminosos e esconderijo de armas e de drogas. Ligue 190 ou acione o @DDalertaRio(21) 2253-1177. pic.twitter.com/flu86KGryE — @pmerj (@PMERJ) April 26, 2021

Publicidade

"A Polícia Militar vem desencadeando ações sistematicamente para localizar e prender os envolvidos, além de apreender armas de guerra utilizadas indiscriminadamente durante os embates entre as quadrilhas e também contra as forças do Estado", informou a instituição, em nota.

Até o momento, não há registro de prisão ou apreensão.

Publicidade

Em atualização.