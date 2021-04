Filas eram enormes pela manhã Reprodução Bom Dia Rio

Por O Dia

Publicado 26/04/2021 16:14 | Atualizado 26/04/2021 17:47

Rio - A cidade de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, teve mais um dia de problemas na vacinação contra a covid-19. Nesta segunda-feira (26) nos postos de imunização da cidade, com abertura prevista para às 8h, filas gigantescas de pedestres e de carros se formaram desde a madrugada. Muitas pessoas reclamaram ainda que já estão com a segunda dose da vacina atrasada e não conseguem concluir a imunização.

Nesta segunda-feira foram montados postos para pedestres e drive thru em Imbariê, Canal do Farias e Lauriano. Ainda na madrugada, no posto do Canal do Farias a fila do drive thru já estava cheia.



O gestor de logística Douglas de Assis Mendonça, 32 anos, contou que o pai, o aposentado Amaro Mendonça de Azevedo, 71 anos, tomou a primeira dose da CoronaVac no dia 24 de março, mas ainda não conseguiu tomar a segunda dose. O idoso está com o ciclo de imunização atrasado, já que deveria ter sido aplicada a vacina no dia 21 de abril.



"Meu medo é quanto ao tempo vai levar pra ele conseguir tomar a segunda dose, já são 32 dias. Minha preocupação é se ele vai tomar esta segunda dose e se a primeira vai ter validade diante deste atraso. Meu pai tem 71 anos, é diabético, operou as vistas e está com uma leva deficiência temporária no pé e isto dificulta a locomoção dele, mas vamos ter esperar e começar a ir em outros postos, a partir de amanhã. Isto está abalando muito ele, principalmente o psicológico".

Outra reclamação é quanto a falta de postos fixos de vacinação e divulgação do calendário. "Amanhã vamos ter que ir a outros postos, mas ainda não sabemos aonde terá vacinação porque a prefeitura não divulgou nada ainda, vamos ter que sair correndo a cidade. É muito desorganizado, estamos sentindo o descaso das autoridades municipais", disse Douglas.

A Prefeitura de Duque de Caxias afirmou que o lote da vacina Coronavac, recebido pela Secretaria Municipal de Saúde, seria destinado exclusivamente para a aplicação da segunda dose nos caxienses que tomaram a primeira dose no dia 24 de março, nos seguintes locais: Praça de Imbariê; Praça do Canal Farias (Saracuruna); e Praça do Dr. Laureano. A prefeitura disse que em todas as divulgações realizadas foi reforçada a informação, de que apenas deveriam se dirigir aos três pontos de vacinação aqueles que tomaram a primeira dose no dia 24 de março e no mesmo local.

A prefeitura ressaltou ainda que todas as ações de vacinação no município contam com a colaboração das equipes da Guarda Municipal, Defesa Civil, agentes de endemias e Fundec, que estão trabalhando na organização das filas e verificação dos cartões de vacinação, com o objetivo de ordenar as filas e agilizar o processo de imunização.

Sobre a continuidade da aplicação da segunda dose da Coronavac, a prefeitura informou que aguarda a entrega de novas doses pelo Ministério da Saúde para que o calendário seja retomado.



MP analisa pedido de intervenção na saúde do município

Por causa da falta de organização em outras ocasiões em Duque de Caxias, o Ministério Público já havia feito algumas recomendações à prefeitura.



- Fazer o registro de vacinados, com datas das 1ª e 2ª doses e tipo de vacina

-Usar caixas térmicas para manter imunizantes na temperatura adequada

-Exibir o frasco da vacina e da seringa

-Exibir o local de descarte da seringa

-Fazer a busca de pessoas que não voltaram para a 2ª dose

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) informou que, neste caso, não atua apenas por meio da expedição de recomendações. Por meio ações ajuizadas, obteve decisões judiciais que foram descumpridas, além da aplicação de multa pessoal ao Prefeito e ao Secretário Municipal de Saúde, em razão dos descumprimentos. Já pediu a advertência para a prática de crime de desobediência. O MPRJ confirma ainda que está em análise pelo procurador-geral de Justiça o pedido de intervenção na saúde do município de Duque de Caxias

Nesta segunda-feira estão recebendo a primeira dose da vacina Astrazeneca, os seguintes grupos: profissionais da Educação da rede pública municipal de 55 a 59 anos de idade; Guardas Municipais;

Funcionários da Limpeza Urbana; Pessoas com deficiência de qualquer idade; Pessoas com comorbidades com 50 anos ou mais; Motoristas rodoviários; e Bombeiros.



Os policiais militares começaram a receber a primeira dose da vacina Oxford/Astrazeneca neste fim de semana. A administração municipal afirmou que vai disponibilizar diariamente cerca de 100 doses para o batalhão até que todo o efetivo esteja imunizado.

Veja abaixo os locais de vacinação nesta segunda-feira (26) em Duque de Caxias:



- Profissionais da Educação da rede pública municipal de 55 a 59 anos Sede da Secretaria Municipal de Educaçao

CIEP Monteiro Lobato

CIEP Oduvaldo Viana

Escola Municipal Ely Combat



- Guardas Municipais

Os guardas municipais podem se vacinar em qualquer ponto de vacinação

dos quatro distritos



- Funcionários da Limpeza Urbana

Nas empresas Greenlife e Estevão



- Pessoas com deficiência acima de 18 anos (Deficientes físicos, pessoas com obesidade mórbida, síndrome de down e autismo)

Em frente à Prefeitura (Jardim Primavera)



- Pessoas com comorbidades com 50 anos ou mais

Praça da Mantiquira (Xerém)



- Motoristas rodoviários

Nas garagens das empresas Santo Antônio, Vera Cruz, Fábios



- Bombeiros

No quartel do Corpo de Bombeiros de Laguna e Dourados