Disque-Denúncia pede informações que levem aos assassinos de Thiago Ribeiro

Por O Dia

Publicado 27/04/2021 08:40

Rio - O Portal dos Procurados divulgou nesta segunda-feira (26), um cartaz pedindo informações que ajudem a esclarecer a morte do do advogado Tiago Ribeiro da Silva. O corpo da vítima foi encontrado na manhã deste domingo (25), na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 17º BPM (Ilha do Governador) foi acionada para verificar o caso do corpo de um homem achado na Rua da Praia de Tubiacanga, próximo à Estrada das Canárias, no Galeão. O corpo do advogado estava com marcas de tiros.

Agentes da especializada estiveram no local, fizeram perícia, e a investigação está em andamento para descobrir a motivação e o responsável pela morte do advogado.

O Disque Denúncia divulgou os seguintes canais atendimento para receber informações sobre o caso:

Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

APP "Disque Denúncia RJ"

Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

https://twitter.com/PProcurados (mensagens).

