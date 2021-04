A ação foi batizada de 'Operação Redentor' Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/04/2021 12:21 | Atualizado 27/04/2021 12:27

Rio - Um grupo de cinco pessoas foi preso na manhã desta terça-feira (27), pela Delegacia Especial de Atendimento ao Turismo (Deat), por extorquir turistas na Praça São Judas Tadeu e nos arredores da estação do Bondinho do Corcovado, no Cosme Velho, na Zona Sul do Rio. As prisões fazem parte de uma operação da distrital contra flanelinhas que atuam na região.

Segundo a delegada titular da Deat, Patricia Alemany, os flanelinhas costumavam cobrar dos turistas o valor de R$ 100 por vaga para estacionar. O valor real do rotativo na região é de R$ 2. A investigação começou após a distrital receber diversas denúncias sobre os suspeitos e suas atuações na região.

Publicidade

A ação, batizada de 'Operação Redentor', conta com 10 mandados de prisão contra os suspeitos, que moram na comunidade Cerro-Corá. Os criminosos ainda foragidos foram identificados como Yuri Oliveira Pêssoa Montovani, Alex William Ramos Júnior, Artur Santos de Moraes, Christian Pedro de Oliveira, Magno do Nascimento Cipriano Lima. Todos eles tem diversas passagens pela polícia, segundo apontam as investigações.

fotogaleria

Publicidade

"Por muito tempo aquelas praças foram ocupadas por aqueles flanelinhas que abordavam de modo violento, e ai a gente conseguiu fazer uma investigação que provou a extorsão e a associação criminosa. Essa foi a parte final da operação, uma vez que eles são todos do Cerro-Corá", explicou Patricia Alemany

A 1ª fase da operação aconteceu em setembro do ano passado, quando os agentes prenderam dez pessoas. Na ocasião, a Guarda Municipal da Prefeitura do Rio e o Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTUR) apoiaram a iniciativa.



Após essa primeira ação, um inquérito foi instaurado para desmembrar a quadrilha. Durante a investigação, turistas prestaram depoimentos, provas e vídeos que flagraram a ação dos flanelinhas foram coletados, que caracterizaram a extorsão praticada na região.

Publicidade

Ao todo, foram 40 agentes do Departamento Geral de Polícia Especializada (DGPE) dando apoio à Operação Rendentor. Todos os presos serão levados para a sede da Deat, no Leblon, na Zona Sul do Rio. Veja o vídeo: