Segunda dose de CoronaVac está suspensa em Mesquita Divulgação/Prefeitura de Mesquita

Por O Dia

Publicado 27/04/2021 15:28

Rio - O estoque de segunda dose da vacina CoronaVac de Mesquita, na Região Metropolitana do Rio, ficou zerado, nesta terça-feira (27). Com isso, o município tem apenas ampolas de primeira e segunda dose da AstraZeneca. Segundo a prefeitura, ainda não há informações sobre quando chegará uma nova remessa da vacina CoronaVac, para que a aplicação da segunda dose seja normalizada.

Nesta terça-feira, estão sendo vacinadas com a primeira dose da vacina AstraZeneca as pessoas com comorbidades e que têm 49 anos.

Em Mesquita, há três postos de vacinação. São eles:

- Clínica da Família Jacutinga, na Rua Barão do Rio Branco s/nº;

- Clínica da Família São José, que fica na Avenida União 676, em Santa Terezinha;

- Drive-thru montado no Paço Municipal, com entrada pela Avenida Brasil, na Coreia.

Nas clínicas, o horário é de 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, e de 8h ao meio-dia, aos sábados. Mas, no drive-thru, a vacinação acontece das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira, e das 8h às 14h, aos sábados.