Distribuição de vacinas para municípios do estado (foto de arquivo) Divulgação / Secretaria Estadual de Saúde

Por O Dia

Publicado 02/05/2021 08:00 | Atualizado 02/05/2021 12:52

Rio - A Secretaria Estadual de Saúde (SES) dá continuidade, neste domingo, à distribuição de 649.980 doses de vacinas contra a Covid-19 para 88 municípios do Estado do Rio. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES), são 54.160 doses de Coronavac - cuja segunda dose está suspensa em várias cidades do estado, incluindo a capital - e 595.820 de Oxford/Astrazeneca.

O município do Rio retirou parte do seu lote na última sexta-feira, na Coordenação Geral de Armazenagem (CGA), em Niterói, e retirará a outra parte neste domingo. O mesmo ocorre com São Gonçalo, Maricá e Niterói, que retiraram parte no sábado e retiram o restante hoje. Para os outros 88 municípios, a distribuição será neste domingo (02), por seis aeronaves, sendo uma da SES, uma do Governo do Estado, uma do Corpo de Bombeiros, uma da Polícia Militar e duas da Polícia Civil. Os helicópteros começaram a partir às 7h do Grupamento Aeromóvel da PM e do 12º Batalhão, em Niterói.



Todas as doses de CoronaVac entregues são indicadas para administração da segunda dose do esquema vacinal. De acordo com orientação da SES, deverão utilizar este imunizante como primeira dose os municípios que não tiverem a segunda aplicação em atraso ou com reserva para cumprir o calendário de vacinação. Os municípios com a segunda dose paralisada ainda não informaram quando as doses de Coronavac que estão chegando serão utilizadas para a retomada do cronograma e se são suficientes.

As vacinas Oxford/Astrazeneca são para administração da primeira dose no grupo que inclui as Forças de Segurança e Salvamento e as Forças Armadas; pessoas com comorbidades, incluindo as gestantes e puérperas que façam parte deste grupo; e pessoas com deficiências permanentes.



Em reunião com a direção do Conselho de Secretários Municipais de Saúde (Cosems), a Subsecretaria de Vigilância em Saúde (SVS) solicitou aos municípios um levantamento das segundas doses de CoronaVac que estão atrasadas. O objetivo é que as próximas remessas desta vacina enviadas pelo Ministério da Saúde ao estado sejam distribuídas aos municípios para segunda aplicação do esquema vacinal, até que a imunização de todas as cidades fique em dia.

Vacinação no Maracanã

Na última quarta-feira (28), a SES inaugurou o posto especial de vacinação no Estádio de Atletismo Célio de Barros, no Maracanã, exclusivo para pessoas com síndrome de Down, autismo e paralisia cerebral, com 18 anos ou mais, residentes do município do Rio de Janeiro. No primeiro dia, foram vacinados 207 cidadãos; no segundo, 252 pessoas; e na sexta-feira, terceiro dia, 264 pessoas foram atendidas. Um total de 3.547 cidadãos já estão cadastrados para receber as suas doses. A vacinação deve ser agendada mediante cadastro que pode ser feito pelo site Vacinação Covid-19 .