Incêndio atinge barraco na parte alta do Jacarezinho Reprodução/TV Globo

Por O Dia

Publicado 06/05/2021 13:01 | Atualizado 06/05/2021 13:03

Rio - Um incêndio foi flagrado pelo helicóptero da Globo, na tarde desta quinta-feira (06), na região que dá acesso a parte alta da comunidade do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio. O fogo que estava sem controle atingiu um barraco com lixo no entorno.

Publicidade

A operação da Polícia Civil no Jacarezinho deixou, ao menos, 22 suspeitos e um agente da Delegacia de Combate às Drogas mortos, cinco pessoas baleadas e dez suspeitos presos.