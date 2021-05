Operação da Polícia Civil no Jacarezinho tem policiais e passageiros do MetrôRio baleados Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

Por *Thalita Queiroz

Publicado 06/05/2021 15:37

Comissão de Direitos Humanos e Assistência Judiciária da OAB RJ e a Defensoria Pública do Rio foram ao local no início da tarde desta quinta-feira (6) para conversar com a população. Uma das denúncias que mais chamou a atenção da Comissão foi uma foto que mostra o corpo de uma pessoa negra colocada em uma cadeira, sentado, com um dos seus dedos na boca, em uma posição de deboche. Rio - Por conta das dezenas de denúncias de moradores da comunidade do Jacarezinho , na Zona Norte, durante a operação da Polícia Civil, desta quinta-feira (6) , que dividiu opiniões de especialistas em Segurança Pública , ae aforam ao local no início da tarde desta quinta-feira (6) para conversar com a população. Uma das denúncias que mais chamou a atenção da Comissão foi uma foto que mostra o corpo de uma pessoa negra colocada em uma cadeira, sentado, com um dos seus dedos na boca, em uma posição de deboche.

Foto de um cadáver sentado na cadeira com o dedo na boca, em tom de deboche, repercute Divulgação



Segundo o procurador da Comissão, Dr. Rodrigo Mondego, as denúncias são graves e o responsável pode ter sido um agente do Estado. "Isso é algo que só um psicopata poderia fazer, pegar um cadáver e fazer isso. É estarrecedor ver que um agente do Estado estaria debochando de um cadáver, isso é uma amostra do que aconteceu no Jacarezinho nesta manhã", disse Rodrigo.



. O procurador da Comissão diz que este caso pode ter sido o maior massacre da história do Rio de Janeiro: "Confrontos acontecem, não sabemos se isso foi autorizado pela Justiça, mas a forma como isso aconteceu e a quantidade de mortos é estarrecedor".

Segundo o procurador da Comissão,, as denúncias são graves e o responsável pode ter sido um agente do Estado. "Isso é algo que só um psicopata poderia fazer, pegar um cadáver e fazer isso. É estarrecedor ver que um agente do Estado estaria debochando de um cadáver, isso é uma amostra do que aconteceu no Jacarezinho nesta manhã", disse Rodrigo. A operação da Polícia Civil desta quinta-feira já é o maior caso em quase 5 anos de Fogo Cruzado mapeando a Região Metropolitana do Rio . O procurador da Comissão diz que este caso pode ter sido o maior massacre da história do Rio de Janeiro: "Confrontos acontecem, não sabemos se isso foi autorizado pela Justiça, mas a forma como isso aconteceu e a quantidade de mortos é estarrecedor".

Publicidade

A Defensoria Pública do Rio de Janeiro informou que está acompanhando com muita atenção os desdobramentos da operação policial e que nesta tarde a instituição está no local, por meio de sua Ouvidoria e do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos, ouvindo os moradores e apurando as circunstâncias da operação, a fim de avaliar as medidas individuais e coletivas a serem adotadas. "Desde já, manifestamos nosso pesar e solidariedade aos familiares de todas as vítimas de mais essa tragédia a acometer nosso estado", disse em nota.

A Comissão da OAB RJ quer acompanhar o processo de apuração, junto com o Instituto Médico Legal. "Vamos ver como tudo será registrado, se o scanner profissional vai ser realizado, as fotos panorâmicas e também realizar uma perícia indireta. Vamos ouvir também os moradores", destacou o procurador Rodrigo Mondego.



Publicidade

Ativistas e políticos criticaram o ocorrido nas redes sociais

Djeff Amadeus, um dos advogados responsáveis pela sustentação do ADPF 635, conhecida como "ADPF das Favelas pela Vida", no Supremo Tribunal Federal, demonstrou indignação com o ocorrido. A medida ADPF 635 estipula a suspensão de operações policiais em favelas do Rio de Janeiro - durante a pandemia - que não sejam previamente justificadas ao Ministério Público (MP).

Publicidade

Barbárie: após a operação policial no Jacarezinho, o corpo de uma pessoa negra foi posto numa cadeira, sentado, com um dos seus dedos na boca, em posição de deboche.

E o corpo está lá, para que todas e todos vejam!

Debocham da decisão do STF que suspendeu operações policiais! — Djeff Amadeus (@AmadeusDjeff) May 6, 2021

A deputada federal Talíria Petrone (PSOL-RJ) também se pronunciou sobre a foto em circulação.

Publicidade

Recebemos a denúncia de que, depois da operação no Jacarezinho nesta manhã, um corpo de uma pessoa negra foi colocado numa cadeira com um dos dedos na boca para a população ver. Isso é BARBÁRIE! Não há palavras para descrever essa situação. RESPEITEM A FAVELA E A DECISÃO DO STF! — Talíria Petrone (@taliriapetrone) May 6, 2021

A Operação Exceptis, foi realizada para prender criminosos que foram identificados em investigações que estariam recrutando crianças e adolescentes para o mundo do crime. Além do tráfico de drogas, os criminosos respondem pelos crimes de homicídio, formação de quadrilha e sequestro de trens.

Publicidade

A Secretaria Estadual de Polícia Civil informou que uma coletiva será realizada ao fim da operação, onde será apresentado o balanço final. Cerca de 200 agentes da Polícia Civil participaram da operação. Policiais militares apoiaram a operação, impedindo a fuga de criminosos pela linha férrea. Entre os feridos estão dois agentes da Polícia Civil e dois passageiros do MetrôRio, baleados dentro de uma composição que passava pela estação Triagem.

*Estagiária sob supervisão de Thiago Antunes