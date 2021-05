Operação da Polícia Civil no Jacarezinho Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 09/05/2021 13:23

Rio - Um terço dos mortos pela Polícia Civil na Operação Exceptis, na última quinta-feira (6), não tem processos criminais no site do Tribunal de Justiça do Rio. Um levantamento feito pelo Estadão no portal da Corte na noite de sábado (8) apontou que nenhuma ação penal consta em nome de nove dos 27 mortos na ação.



