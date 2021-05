Gestantes e puérperas receberão doses da CoronaVac ou da Pfizer Foto: Reprodução REUTERS/Sergio Perez

Publicado 12/05/2021 16:15 | Atualizado 12/05/2021 17:14

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde do Rio anunciou, nesta quarta-feira (12), mudanças no calendário de vacinação contra a covid-19 na cidade. Por conta de um atraso na entrega do imunizante CoronaVac, por parte do Ministério da Saúde, pessoas com 64 e 65 anos que já receberam a primeira dose, devem procurar a segunda na sexta-feira (14).



Nesta quinta-feira (13), a vacinação é voltada para homens de 47 e 48 anos durante a manhã, e para mulheres de 46 e 47 na parte da tarde. Na sexta, junto com os que vão receber a segunda dose da CoranaVac, é a vez dos homens de 46 anos. Já no sábado (15), o município imuniza mulheres de 45 anos.



Os contemplados desta semana, além de respeitar a faixa etária, devem estar incluídos em dos grupos prioritários, sendo eles pessoas com comorbidades listadas no Plano Nacional de Imunização (PNI); com deficiência permanente; trabalhadores da saúde e guardas municipais envolvidos diretamente nas ações de combate ao novo coronavírus, de vigilância das medidas de distanciamento social em contato constante com o público.



Também podem procurar os postos de imunização, em qualquer dia, pessoas com doença renal crônica em diálise e pessoas com síndrome de Down, maiores de 18 anos. Gestantes e puérperas vão receber doses das vacinas CoronaVac ou Pfizer, por orientação do Ministério da Saúde, conforme disponibilidade.

