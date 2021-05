Material apreendido durante a ação Divulgação/Polícia Federal

Por O Dia

Publicado 13/05/2021 07:22 | Atualizado 13/05/2021 08:05

Rio - A Polícia Federal e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO/RJ), com o apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ) realizam uma operação na manhã desta quinta-feira contra uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas na Região dos Lagos.

A ação foi batizada de Operação Maleficus e conta com 80 policiais federais para o cumprimento de 19 mandados de prisão e 19 mandados de busca e apreensão, nas cidades de Rio das Ostras, Macaé, Campos dos Goytacazes, e na Penitenciária Jonas Lopes de Carvalho, em Bangu, na Zona Oeste do Rio, onde estão presos quatro dos denunciados, expedidos pela 2ª Vara Criminal de Rio das Ostras/RJ.

Publicidade

Durante as investigações foram presos 40 criminosos em flagrante, e com eles apreendidas substâncias como maconha e cocaína, 12 armas de fogo de diversos calibres, um veículo clonado e dinheiro em espécie.

fotogaleria

De acordo com as investigações do Gaeco, o grupo se articulou entre 2015 e 2016 para o tráfico de drogas nas cidades de Rio das Ostras, Rio de Janeiro, Casimiro de Abreu (Barra de São João) e Quissamã. O Inquérito Policial n° 0109/2015, instaurado pela Polícia Federal, constatou a existência de uma organização criminosa estruturada formada pelos denunciados, integrada à facção criminosa conhecida como “ADA – Amigo dos Amigos”. Segundo o MPRJ, o objetivo principal era a comercialização de entorpecentes em pontos de venda implantados e mantidos, principalmente, em áreas da cidade de Rio das Ostras e de municípios vizinhos.

De acordo com as investigações do Gaeco, o grupo se articulou entre 2015 e 2016 para o tráfico de drogas nas cidades de Rio das Ostras, Rio de Janeiro, Casimiro de Abreu (Barra de São João) e Quissamã. O Inquérito Policial n° 0109/2015, instaurado pela Polícia Federal, constatou a existência de uma organização criminosa estruturada formada pelos denunciados, integrada à facção criminosa conhecida como “ADA – Amigo dos Amigos”. Segundo o MPRJ, o objetivo principal era a comercialização de entorpecentes em pontos de venda implantados e mantidos, principalmente, em áreas da cidade de Rio das Ostras e de municípios vizinhos.

Publicidade

Segundo a Polícia Federal, os carregamentos contendo drogas saíam de comunidades da cidade do Rio de Janeiro, dominadas pela mesma facção criminosa que atuava em Rio das Ostras, onde passavam a ser distribuídas para outros municípios vizinhos.

Fernando Lemos Gonçalves, um dos denunciados presos e também conhecido como “Bruxo” ou “Mano”, é o líder do grupo e chefe da ADA nos bairros Nova Cidade, Nova Esperança, Ilha, Recanto, Cidade Praiana e Gelson Apicelo, em Rio das Ostras, e em outros municípios. Bruxo gerenciava a compra, venda, distribuição e o armazenamento de substâncias entorpecentes (maconha, cocaína e crack), assim como de matéria-prima e acessórios para a preparação e modificação das drogas. A finalidade era determinar sua remessa aos pontos de vendas em comunidades dominadas pela associação criminosa.

Publicidade

Para tanto, “Bruxo” era auxiliado, principalmente, pelos denunciados Filipe de Souza dos Santos, vulgo “Preá”, e Edina Guiomar Sales Ferraz Reis, que atuavam diretamente como porta-vozes do chefe, cuidavam da separação, guarda e envio das drogas direcionadas aos pontos de venda controlados pela organização, em especial, em bairros de Rio das Ostras dominados pela organização criminosa.

Os presos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Macaé para os procedimentos de praxe e responderão por crimes como: tráfico de drogas, associação ao tráfico ilícito de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo, cujas penas podem ultrapassar os 20 anos de prisão.