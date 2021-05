Morador de São João de Meriti escapa de ser baleado durante perseguição policial Reprodução

Por O Dia

Publicado 13/05/2021 08:20 | Atualizado 13/05/2021 09:01

Rio - Uma perseguição policial seguida de tiroteio terminou com a morte de um suspeito e outros dois acabaram presos. O caso ocorreu na noite desta quarta-feira (12), em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Imagens registradas pelo circuito de segurança mostram que um homem escapou de ser atingido por uma bala perdida em fração de segundos.

Polícia persegue carro com 4 suspeitos em São João de Meriti que acabou caindo no Valão. 1 suspeito morto e 3 feridos.#saojoaodemeriti #riodejaneiro pic.twitter.com/YG0azssl3G — Rio de Nojeira (@RiodeNojeira) May 13, 2021

Publicidade

De acordo com a Polícia Militar, PMs do 21º BPM (São João de Meriti) receberam denúncias de que o bando estava praticando roubos nas ruas do município. Ao encontrar o carro usado pelos bandidos, a polícia deu ordem de parada, mas os criminosos não obedeceram. A perseguição foi durou alguns minutos e acabou assim que o suspeito que estava ao volante perdeu a direção do carro e caiu em um valão.

A polícia apreendeu uma pistola, munições e objetos roubados que estavam dentro do veículo.

Publicidade

Polícia persegue carro com 4 suspeitos em São João de Meriti que acabou caindo no Valão. 1 suspeito morto e 3 feridos.#saojoaodemeriti #riodejaneiro pic.twitter.com/nOVdjfTEfL — Rio de Nojeira (@RiodeNojeira) May 13, 2021 ESCAPOU POR POUCO

Durante a perseguição policial, um homem que chegava em casa por pouco não foi baleado. Ele estava com um bicicleta e, logo depois de entrar em casa, um tiro atingiu o muro.

Publicidade

O caso ocorreu na Rua Plácido Figueiredo Junior e foi registrada por câmeras de segurança. Após o susto, o homem e outras pessoas saem de casa para ver o que estava acontecendo.

A vitima não teve a identificação liberada pela polícia.