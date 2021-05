A engenheira Patrícia Amieiro desapareceu em 2008, na Barra Arquivo Pessoal

Rio - A 8ª Câmara Criminal negou o pedido da defesa dos quatro policiais militares absolvidos no processo sobre o desaparecimento da engenheira Patrícia Amieiro em 2008. A defesa pediu a retirada do depoimento de uma testemunha do caso no processo. O depoimento foi juntado ao processo por decisão da juíza Viviane Ramos de Faria, da 1ª Vara Criminal.



De acordo com o Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), a testemunha surgiu 13 anos após o desaparecimento da engenheira e disse que viu Patrícia Amieiro ser retirada ainda com vida do seu carro. O veículo estava caído sob uma ponte da Barra da Tijuca, na Zona Oeste da cidade.

Com o depoimento prestado ao Ministério Público (MP) e incluído no processo, o advogado da família da engenheira deverá requerer um novo julgamento dos PMs.

O caso

Patrícia foi morta quando tinha 24 anos, em junho de 2008. Ela voltava de uma festa na Urca, na Zona Sul do Rio, e passava pela Barra da Tijuca, na Zona Oeste, quanto teve o carro atingido por tiros.

As investigações apontam que os PMs Marcos Paulo Nogueira Maranhão e Willian Luís do Nascimento fizeram os disparos contra o veículo, ao confundi-lo com um outro que era ocupado por traficantes.

De acordo com o MP, ao ver que a engenheira tinha morrido, os policiais teriam retirado o corpo da jovem do veículo e jogado o carro no Canal de Marapendi, na Barra da Tijuca. O corpo jamais foi encontrado.