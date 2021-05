Fiocruz Erasmo Salomão/MS

Por O Dia

Publicado 14/05/2021 08:01 | Atualizado 14/05/2021 09:53

Rio - A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) informou que está prevista a entrega de 4,1 milhões de doses da vacina covid-19 ao Ministério da Saúde nesta sexta-feira. Com esta remessa, serão 34,3 milhões de imunizantes disponibilizados ao Programa Nacional de Imunizações (PNI), o equivalente a mais de 40% das vacinas para a doença disponíveis no país.

Além disso, a Fiocruz, por meio do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos), disse que receberá no próximo sábado (22) mais uma remessa de Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) para a produção da vacina. Outro lote segue previsto para o dia 29.



"A quantidade de IFA já disponível na Fiocruz sustentará a produção até meados da próxima semana, garantindo as entregas até a primeira semana de junho. Com as novas remessas, as entregas das três primeiras semanas de junho também estarão asseguradas", afirmou a Fundação.

A Fiocruz informou ainda que até chegada do IFA no dia 22, haverá uma interrupção na produção de alguns dias na próxima semana. Caso haja algum impacto nas entregas, ele será avaliado e comunicado mais à frente. O cronograma de entregas permanece semanal, sempre às sextas-feiras, conforme acordado com o Ministério da Saúde, seguindo a logística de distribuição definida pela pasta.



No momento estão sendo processadas, no Centro Tecnológico de Vacinas – CTV de Bio-Manguinhos, um milhão de doses da vacina por dia, e a instituição segue avaliando alternativas para aumentar ainda mais essa capacidade.