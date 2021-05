Incêndio atinge Hospital Federal de Ipanema Reprodução

Por O Dia

Publicado 14/05/2021 12:03 | Atualizado 14/05/2021 12:44

Rio - Um incêndio atingiu o Hospital Federal de Ipanema na madrugada desta sexta-feira. A unidade hospitalar fica na Rua Antônio Parreiras, em Ipanema, na Zona Sul do Rio. Segundo a assessoria da unidade, ocorreu um incidente em um aparelho de ar-condicionado, em uma sala do 5º andar. Dois pacientes estavam no local e foram transferidos, sem ferimentos.

"A direção informa ainda que isolou a sala onde se encontrava o ar condicionado, para as manutenções que se fizerem necessárias, e transferiu os dois pacientes para outro andar da unidade", informaram em nota.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 1h20. Segundo a corporação , quando os bombeiros do quartel de Copacabana chegaram no local, a Brigada de Incêndio já havia controlado a situação. Com isso, os agentes realizaram uma vistoria para checar se haveria possibilidade do fogo retornar. O trabalho foi encerrado pouco antes das 2h.

O funcionamento do hospital segue normal nesta manhã.