Prefeitura do Rio informa que 67% dos hospitalizados por covid-19 apresentavam comorbidades Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 16/05/2021 09:52

Rio - A Prefeitura do Rio apontou, no último boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, que 67% dos pacientes que foram internados com a covid-19 apresentavam alguma comorbidade.

De acordo com os dados, as doenças que apresentaram a maior taxa percentual entre os hospitalizados são as cardíacas, com 38,01%. Em seguida, é a hipertensão, com 8,52%. Diabetes é a terceira doença com maior índice, com 5,16%.

Publicidade

Confira as hospitalizações:

- Doença cardíaca - 38,01%

- Hipertensão - 8,5%

- Diabetes - 5,1%

- Obesidade - 3,04%

- Câncer - 2,4%

- Doença neurológica - 1,8%

- Asma - 1,5%

- Pneumonia Crônica - 1,32%

- Hipotireoidismo - 1,39%

Publicidade

A cidade do Rio já ultrapassou os 300 mil casos de coronavírus confirmados desde o início da pandemia. O último número divulgado pela prefeitura registrava 25.278 óbitos pela doença. Ainda segundo a pasta, os números de casos, óbitos e atendimentos de síndromes gripal e respiratória aguda grave (SRAG) mantêm tendência de queda.

Calendário de vacinação

Publicidade

A vacinação continuará sendo disponibilizada para os grupos prioritários até o dia 29 de maio. Entre eles: pessoas com comorbidades, deficiências, grávidas, puérperas, profissionais da saúde e forças de segurança. Na segunda-feira (17), é a vez de homens de 45 anos com comorbidades, pessoas com deficiências permanentes.

Pessoas maiores de 18 anos com doença renal crônica (em diálise) e com síndrome de Down podem se vacinar independentemente da idade podem se vacinar.

Publicidade