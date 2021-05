Os policiais da unidade encontraram com os suspeitos seis conversores digitais e quatro telefones celulares. Reprodução

Por O Dia

Publicado 17/05/2021 13:05 | Atualizado 17/05/2021 13:06

Rio - Dois homens, integrantes de uma quadrilha de hispânicos, foram presos em flagrante por agentes da 13º DP (Ipanema), neste sábado, por roubo no MetrôRio. Identificados como Orlando Alejandro Llanquinao e Alexis Andres Gonzalez Carneiro, eles eram conhecidos pelo setor de inteligência do metrô pelos roubos que já cometeram no interior das estações.

Após receberem o relato de uma vítima que havia sido roubada, uma equipe do MetrôRio acionou os agentes da 13ª DP (Ipanema). Até que os policiais civis chegassem, os funcionários do metrô começaram a acompanhar Orlando e Alexis, que desembarcaram na estação de São Conrado. Nesse momento, os trabalhadores da estação abordaram os suspeitos, questionando se eles levavam algum material roubado. No entanto, a dupla só confessou o crime na presença dos policiais.

Estrangeiros hispânicos são presos em flagrante por furto no MetrôRio.#ODia pic.twitter.com/VC8Q821lTw — Jornal O Dia (@jornalodia) May 17, 2021

Com a dupla, foram encontrados seis conversores digitais e quatro telefones celulares. Um dia após a prisão, uma das vítimas reconheceu um dos criminosos na delegacia. Os policiais, coordenados pelo delegado Felipe Santoro, conduziram os suspeitos até a 13ª DP (Ipanema), onde eles foram autuados em flagrante pelos crimes recepção e associação criminosa. Eles foram encaminhados à audiência de custódia.