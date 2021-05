Vacinação antirrábica Divulgação

17/05/2021

Rio - O gabinete do vereador Dr. Marcos Paulo (PSOL/RJ) deu entrada num requerimento de informação à prefeitura para obrigar o executivo municipal a divulgar quantos gatos e cães foram vacinados contra a raiva nos anos de 2019 e 2020. E qual o plano de vacinação para este ano.

O pedido foi feito após a morte de um cachorro em Duque de Caxias . Segundo informações, o animal foi encaminhado para a unidade depois de ter sido diagnosticado com a raiva canina. Este é o primeiro caso da doença no estado desde 1985.

De acordo com o tutor do animal, o cão teve contato com um morcego no dia 26 de março, mas só apresentou os primeiros sintomas da doença, como baba e falta de coordenação, dias depois.

Segundo o vereador Dr. Marcos, os dados da vacinação não constam no sistema público da prefeitura, que só mostra a população de animais vacinados até 2018. O biênio que falta (2019/2020) é exatamente o período em que o número de morcegos detectados com o vírus da raiva na cidade cresceu cinco vezes. E também o mesmo biênio em que o Rio voltou a registrar casos de raiva humana e de raiva animal após mais de 20 anos sem ocorrências.

O parlamentar também questiona a prefeitura sobre o planejamento e o número de doses que serão destinadas ao município na Campanha Nacional de Vacinação Antirrábica, que costuma ocorrer nos meses de setembro e outubro.

"Por deficiência no controle e na imunização estamos deixando um vírus letal que estava erradicado voltar à nossa cidade. Em 2019 o RJ não participou da Campanha Nacional de Vacinação Antirrábica. Em 2020 sabemos que a vacinação foi muito aquém da população real de animais. Temos que tratar o controle da Raiva com seriedade", ressalta o Dr. Marcos Paulo, fundador da Comissão Especial de Saúde Animal e membro da Comissão de Direito dos Animais da Câmara do Rio.