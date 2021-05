MC Kevin Reprodução

Por O Dia

Publicado 17/05/2021 17:38 | Atualizado 17/05/2021 17:44

Rio - A Secretaria de Ordem Pública (Seop) informou, nesta segunda-feira, que a casa noturna em que Kevin Nascimento Bueno, 23 anos, se apresentou no sábado não tinha autorização da Prefeitura do Rio para realizar o evento, que aconteceu em Vila Valqueire, Zona Oeste do Rio. Ainda de acordo com a Seop, os responsáveis pelo show de MC Kevin já foram identificados e a Vigilância Sanitária está analisando as imagens do show para tomar as "medidas cabíveis".

Por causa das medidas de restrições, apresentações artísticas em casas de eventos a capacidade máxima fica reduzida, em locais fechados, a 40% do público sentado e, em locais abertos, a 60% da lotação. O distanciamento mínimo entre os participantes devem ser de 1,5 metros e estão proibidas aglomerações, como em filas de espera, na entrada e na saída do evento. A Prefeitura do Rio ainda suspendeu o funcionamento de boates, danceterias e salões de dança, além de rodas de samba e de festas que necessitem de autorização transitória, em áreas públicas e particulares.

Publicidade