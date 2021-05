Morro da Providência. Daniel Castelo Branco

Publicado 19/05/2021 08:01

Rio - A Polícia Militar faz uma operação, na manhã desta quarta-feira, uma ação no Morro da Providência, no Centro do Rio. Nas redes sociais, moradores da região relataram intensa troca de tiros na região.

Segundo a corporação, policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Providência atuam na região com policiamento reforçado. A plataforma Fogo Cruzado informou que os disparos foram ouvidos por volta das 6h29.

Até o momento, não há informação sobre prisões, apreensões ou feridos.

Por conta do tiroteio, o funcionamento das linhas 1 e 2 do VLT sofreram alterações. Em nota, a concessionária informou que a linha 1 opera entre a estação Parada dos Navios e a Santos Dumont, já a linha 2 opera entre a Central e a Praça XV. A linha 3 não sofreu alterações.