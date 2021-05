Alexandre Knoploch (PSL) Thiago Lontra

19/05/2021

Rio - O deputado estadual Alexandre Knoploch (PSL) ingressou com uma ação nesta quarta-feira para obrigar as operadoras Claro, Vivo, Tim e Oi a cumprirem a Lei Alerta Pri (9.182/2021). A determinação impõe que as empresas devem disparar mensagens de SMS para encontrar crianças desaparecidas.

Segundo a ação popular, as empresas foram oficiadas em março deste ano, mas se recusam a cumprir a lei, criada por Knoploch com o objetivo de reduzir o número de desaparecimentos de crianças e jovens no estado do Rio.



De acordo com o texto aprovado pela Alerj e sancionado pelo Governo do Estado, a Polícia Civil deve repassar todas as informações das crianças desaparecidas, como nome e descrição, às operadoras imediatamente após o registro de ocorrência.



As operadoras, por sua vez, devem emitir os alertas a população através do envio de mensagens SMS, o que não vem ocorrendo. Segundo dados repassados pelo deputado, só no estado do Rio de Janeiro desaparecem de 20 a 25 pessoas por dia. Hoje, o estado conta com mais de 500 pessoas desaparecidas.



"Não dá para continuarmos a ser um dos estados brasileiros onde mais desaparecem crianças. A lei existe e ela precisa ser cumprida pelas operadoras de telefonia", explicou o deputado estadual Alexandre Knoploch.

O DIA entrou em contato com as operadoras citadas e com a Polícia Civil e aguarda seus posicionamentos.