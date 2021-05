Secretário estadual de saúde do Rio, Alexandre Chieppe, disse que as filas para a segunda dose devem acabar com a entrega do novo lote de vacinas na manhã desta quarta-feira (19) Reprodução / TV Globo

Por Jorge Costa*

Publicado 19/05/2021 10:51 | Atualizado 19/05/2021 13:56





. Esta remessa distribuída pelo governo do estado será reservada para a aplicação da segunda dose tanto do imunizante produzido pelo Instituto Butantan, como também das aplicações com a Oxford/AstraZeneca, segundo o secretário.



“Não esperamos ter ninguém que tenha tomado a primeira dose e que fique sem receber a segunda aplicação da vacina. Esse novo lote que chegou da AstraZeneca e da CoronaVac é exclusivamente para a segunda imunização. Ele deve durar até o momento que conseguirmos resgatar todas as pessoas que estão com a segunda dose pendente”, afirmou o secretário estadual de saúde, Alexandre Chieppe, durante entrevista ao programa Bom dia Rio, da TV Globo.



Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo e Maricá retiraram as doses, na tarde da terça-feira (18), na Central Geral de Armazenagem (CGA) do governo do estado, em Niterói. Duque de Caxias e Nova Iguaçu recebem suas remessas hoje (19) por via terrestre. Para os demais 86 municípios, a entrega dos lotes está sendo realizada nesta manhã por meio de helicópteros.



Vacina da Pfizer sem confirmação de entrega até o momento



Estava previsto a chegada de 57 mil doses da Pfizer para a noite de terça-feira (18), mas não há confirmação até o momento se o imunizante chegou ou não no estado. O secretário da saúde Alexandre Chieppe informou que a campanha com a distribuição desta vacina deve ser feita na próxima semana. Grávidas e puérperas com comorbidades podem receber a aplicação desta vacina.



Falta alinhamento para um calendário unificado de vacinação no estado

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) estuda a possibilidade de criação de um calendário unificado de vacinação a partir de julho. O projeto, no entanto, depende de um acordo com o conselho de secretários municipais de saúde e a avaliação de Chieppe é que falta um alinhamento maior para promover uma campanha unificada de vacinação.

"A posição do estado do Rio de Janeiro é que a campanha deve seguir o Programa Nacional de Imunização (PNI), e se for proposto qualquer modificação, que seja acatada pelo PNI. A ideia é que no Rio a gente consiga avançar no calendário único. Há conversas que ainda precisam acontecer, mas a nossa expectativa é que consigamos garantir para a população uma uniformidade de informações", concluiu o secretário.

Especialista considera proposta de unificação válida após vacinação dos grupos de risco



Para a pesquisadora em saúde e membro do comitê de combate ao coronavírus da UFRJ, Chrystina Barros, a proposta de unificação dos calendários é válida desde que a ação seja feita após a imunização completa dos grupos mais vulneráveis à doença, pois os municípios possuem informações melhores sobre os grupos de risco expostos à covid-19.

"Depois que os grupos dos vulneráveis for vacinado, eu vejo como positivo que o calendário seja unificado, uma vez que facilita a comunicação, ajuda no controle social e principalmente no combate à doença aonde municípios que compõem uma mesma região geográfica que tem uma troca econômica muito importante e precisam garantir a cobertura vacinal dentro da mesma estratégia", afirmou.

Chrystina Barros citou como exemplo a mobilidade na Região Metropolitana no Rio. Parte da população se divide entre os municípios e a unificação do calendário iria garantir maior organização e oferta de vacinas para pessoas que realizam movimentos pendulares entre as cidades devido ao trabalho.

Estagiário sob supervisão de Gustavo Ribeiro