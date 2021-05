Foto de Luan Carlos Carvalho Silva. Divulgação

Publicado 19/05/2021 14:16

Rio - Um morador do bairro Honório Gurgel, na Zona Norte do Rio, está desaparecido desde o último dia 13 deste mês após sair da casa do pai. Luan Carlos Carvalho Silva, de 27 anos, passa por um período de depressão e foi visto pela última vez em Campo Grande, na Zona Oeste.

Segundo Carlos Silva, pai de Luan, o filho se separou de sua companheira há pouco tempo e teria perdido o emprego, acumulando algumas dívidas. "Ele começou a entrar em depressão, foi caindo e caindo. Até que um dia ele estava na minha casa, disse que ia na casa dele, pegou algumas roupas e saiu. Desde então não voltou mais e não entrou em contato", explicou Carlos Silva.

"Fizemos algumas buscas mais até agora nada. Estamos todos muito preocupados, isso nunca aconteceu", desabafou o pai, que mora em Campo Grande.

De acordo com Carlos, Luan usava uma camisa de time azul marinho com o escudo do Fluminense e uma bermuda jeans clara desfiada na barra. O rapaz, que é pai de duas crianças, foi visto primeiramente na Lapa e pela última vez em Campo Grande.

Um boletim de ocorrência foi registrado na 29ª DP (Madureira) para apuração do desaparecimento de Luan Carlos. Aqueles que souberem qualquer informação sobre o paradeiro do rapaz devem informar ao Disque Denúncia pelos números (21) 2253-1177 e (21) 98849-6254.