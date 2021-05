Com caminhões adaptados, Comlurb lançou nesta quarta nova logística de coleta domiciliar no Vidigal Divulgação/Comlurb

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 17:38

Rio - A Comlurb lançou, nesta quarta-feira, (19) a nova logística de coleta domiciliar na comunidade do Vidigal, Zona Sul. O projeto foi solicitado à Companhia pela Subprefeitura da Zona Sul, após uma série de conversas com lideranças comunitárias locais, e consiste na instalação de 27 novos contêineres metálicos de 1.200l, distribuídos em pontos estratégicos da comunidade.



A coleta no Vidigal segue sendo feita diariamente e no sistema porta a porta, porém a nova metodologia vai favorecer que moradores de localidades de difícil acesso, como becos e vielas, tenham mais facilidade para ofertar o lixo à Comlurb, evitando que ele fique espalhado no asfalto. A novidade da nova logística de coleta é que os caminhões compactadores foram os primeiros veículos especialmente adaptados pela Companhia para atuar em ruas mais estreitas, permitindo o acesso aos pontos onde estarão as novas caixas coletoras.



Publicidade

Com caminhões adaptados, Comlurb lançou nesta quarta nova logística de coleta domiciliar no Vidigal Divulgação/Comlurb



O lançamento da nova logística de coleta no Vidigal, que teve a presença dos garis alpinistas da Companhia, que utilizam a técnica de rapel na limpeza de encostas, contou com a presença do presidente da Comlurb, Flávio Lopes, e diversos profissionais do corpo técnico da Companhia, como os diretores de Limpeza Urbana, Guilherme Gomes, e de Serviços Urbanos, Renato Rodrigues, o superintendente Sul, Alexandre Campos, e gerentes, coordenadores e encarregados.



"O lançamento desse projeto aqui no Vidigal tem grande importância para os moradores. O descarte era feito de forma desordenada, o que acabava provocando a proliferação de vetores. Agora, a população tem espaços para fazer o descarte correto de seus resíduos. A implantação do projeto traz eficiência logística e operacional, nos permitindo avaliar a possibilidade de expandir a ideia para outras comunidades', afirmou Flávio Lopes.



Os 27 novos contêineres foram distribuídos em diversos pontos da Avenida Presidente João Goulart, a principal via da comunidade, sendo três na altura do número 627, duas na altura do 773, uma na altura do 922, quatro na altura do 829, três na altura do 839, três na altura do 853, cinco junto ao muro da Vila Olímpica, e seis na altura da UPP. Nesses locais os moradores não tinham pontos predefinidos para o descarte dos resíduos, que acabavam espalhados pelo interior da comunidade.