Publicado 19/05/2021 17:55 | Atualizado 19/05/2021 18:38

Rio - Moradores do bairro do Leme, na Zona Sul do Rio, estão com o funcionamento de tubulação de gás prejudicados desde a segunda-feira (17) após um vazamento de água em uma tubulação próximo ao calçadão do Leme, na Rua Anchieta, esquina com a Rua Gustavo Sampaio. De acordo com os moradores de alguns condomínios do bairro, em algumas residências o gás foi interrompido completamente, em outros casos, o serviço foi prejudicado parcialmente.



Segundo uma moradora da Rua Anchieta, o problema aconteceu durante uma obra no apartamento do seu condomínio. A concessionária de gás Naturgy iniciou os reparos, com três caminhões, na manhã desta quarta-feira na Rua da Costa. Em nota, a concessionária explicou que um cliente da região realizou a instalação irregular do aquecedor de gás, o que gerou a entrada de água na rede de gás. "A empresa está com técnicos trabalhando no local e pretende restabelecer o abastecimento o mais breve possível", informou em nota.

Questionada sobre a obra e a previsão de reparo nas tubulações, a Prefeitura do Rio está averiguando o caso. A Cedae informou que equipes estiveram no local e constatou a necessidade de atuação da prefeitura, pois há uma árvore que impede a execução do reparo. A Companhia sinalizou o local e já solicitou o serviço ao órgão competente. Com relação à rede de gás, não houve nenhuma interferência da rede de água na mesma.