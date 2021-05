Faixa reversível da Rua Jardim Botânico será reativada Divulgação/Prefeitura do Rio

Por O Dia

Publicado 20/05/2021 11:46

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio da Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio (CET-Rio) e da Guarda Municipal, vai realizar mudanças no trânsito da Zona Sul do Rio. A partir da próxima segunda-feira (24), a pista reversível da Rua Jardim Botânico, no Jardim Botânico, será reativada nos dia úteis das 17h às 20h, e o horário da faixa reversível da Avenida Niemeyer, que liga os bairros Leblon, São Conrado e Vidigal, será ampliado.

Na via do Jardim Botânico, será oferecida uma faixa de circulação a mais para os veículos no sentido Gávea, aumentando a capacidade de escoamento do fluxo, que voltou a atingir os parâmetros verificados no período antes da pandemia.

Enquanto na Avenida Niemeyer, em função do crescente volume de veículos circulando no sentido Zona Sul, o horário será estendido em 30 minutos, passando a funcionar nos dias úteis das 6h30 às 10h30. O acréscimo de tempo permitirá maior escoamento no horário de maior demanda.

A sinalização dessas duas vias será revista. Serão instaladas ou alteradas placas informando os horários e trechos de funcionamento das reversíveis, os tempos dos semáforos serão ajustados para os novos cenários de circulação. Agentes da Guarda Municipal e da CET-Rio vão atuar na montagem e desmontagem das operações e na orientação a motoristas e pedestres.

"O trânsito na cidade é monitorado continuamente através de equipes em campo, câmeras, contagem de volume veicular e gráficos de filas. A soma de todas essas informações é fundamental para identificar a necessidade de adoção de medidas operacionais. Caso seja constatada a necessidade, outras faixas reversíveis poderão ser reativadas, desde que os parâmetros técnicos sejam atingidos", disse a prefeitura.