DEAM prende homem por tentativa de latrocínio Divulgação

Por O Dia

Publicado 20/05/2021 13:43

Rio - Policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) do Centro do Rio, comandados pela delegada Débora Ferreira Rodrigues, prenderam, na noite desta quarta-feira (19), um homem pelo crime de tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte), em cumprimento de um mandado de prisão condenatória. Alexandre Moreira da Silva foi preso no Cachambi, na Zona Norte, por um crime cometido há 22 anos.

Em 1999, Alexandre dirigia um carro com mais dois colegas quando abordaram um senhor que tinha acabado de estacionar um veículo. Em seguida, a dupla, que estava armada, saiu do carro anunciando o assalto. Nesse momento, a vítima reagiu tentando segurar a arma de um dos assaltantes, sendo atingida por dois tiros, um na cabeça e outro nas costas, dados pelo outro criminoso.

Publicidade

Após ser baleada, a vítima desmaiou. A dupla de assaltantes novamente entrou no veículo conduzido por Alexandre e os três fugiram do local.

Por este crime, Alexandre foi condenado a pena de 10 anos e 6 meses de prisão no regime fechado.