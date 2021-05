Especialistas entendem revogação do uso de máscaras como risco para a população Luciano Belford/Agencia O Dia

Por Larissa Amaral e Rachel Siston

Publicado 20/05/2021 18:29 | Atualizado 20/05/2021 18:32

Rio - Um projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa (Alerj) pretende alterar a determinação que obriga o uso de máscaras enquanto o Rio de Janeiro estiver em estado de calamidade pública por conta da pandemia. A proposta do deputado Anderson Moraes (PSL), publicada nesta quarta-feira (19) no Diário Oficial, quer autorizar as pessoas que já receberam as duas doses da vacina contra a covid-19 a não usar o equipamento de proteção individual (EPI). Especialistas ouvidos pelo DIA criticaram a medida.



De acordo com o texto, os imunizados devem portar o comprovante de vacinação, impresso ou digital, para poderem circular sem máscara. O parlamentar justifica que quando o projeto foi feito, no último dia 14 de maio, o Ministério da Saúde contabilizava 50 milhões de doses aplicadas e 83 milhões distribuídas. Segundo ele, o Rio de Janeiro ocupava, até a data, a terceira posição entre os estados que mais vacinaram no país, com mais de 4 milhões de fluminenses beneficiados.

De acordo com a atualização desta quinta-feira (20) do Vacinômetro da Secretaria de Estado de Saúde do Rio, 3.012.290 pessoas receberam somente a primeira dose e a segunda contemplou 1.407.449. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Rio de Janeiro tem uma população estimada de 17.366.189 de pessoas, tendo como referência 1° de julho de 2020. Especialistas procurados pelo DIA alertaram sobre uma liberação precoce e os riscos que ela pode trazer à população. A presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, Tânia Vergara, ressalta que as vacinas contra a doença não impedem que os imunizados não contraiam o vírus outras vezes.



"Eu entendo que liberar o uso de máscaras, só se grande parte da população estivesse vacinada. Senão, eu acho precoce e inadequado. Tem que lembrar que as vacinas não conferem proteção 100%. As pessoas mesmo tendo sido vacinadas ou tido covid-19, podem pegar outra infecção e mesmo não ficando muito doentes, podem transmitir. As vacinas que nós temos no momento têm uma proposta de evitar o adoecimento grave e o óbito", explicou a presidente.



A médica geriatra e psiquiatra Roberta França explica que, com base nos dados estatísticos, só é possível ter a chamada imunidade de rebanho quando 70% da população estiver efetivamente vacinada. "Até lá, a gente precisa manter as nossas medidas restritivas e os cuidados necessários", disse ela. A pesquisadora em saúde e membro do comitê de combate ao coronavírus da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Chrystina Barros, afirma que, no cenário atual, o não uso do equipamento pode ser um retrocesso.



"É uma temeridade nós tentarmos avançar com esse tipo de liberação. Hoje, quando o uso de máscara é obrigatório, infelizmente, nós vemos muitas pessoas que não aderem e fiscalização deficitária em espaços compartilhados e de aglomeração. Independente de qualquer vacina, a pessoa pode ter covid-19 em sua forma leve e pode transmitir a doença. Enquanto o vírus estiver se propagando na proporção que temos, ninguém está seguro, não existe bolha perfeita e a falta da máscara pode ser um retrocesso absurdo."



Em seu argumento, o deputado também diz que o uso de máscara é desconfortável e pode causar danos à saúde da população, se usado em longos períodos. Mas, França e Barros ressaltam que estudos provaram que o utensílio não traz qualquer risco para a população e são eficazes para evitar contaminação.



