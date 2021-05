Veículo pegou fogo na altura do Recreio Shopping, sentido Santa Cruz, Zona Oeste do Rio Reprodução

Publicado 20/05/2021 22:18

Rio - Um carro pegou fogo na Avenida das Américas, na noite desta quinta-feira (20), na altura do Recreio Shopping, sentido Santa Cruz. Por causa da ocorrência, a via precisou ser interditada por 2h e acabou atrapalhando o trânsito na região. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 19h36 e controlou as chamas. Não houve vítimas.

Segundo o Centro de Operações Rio (COR), um desvio foi feito para a Estrada Vereador Alceu de Carvalho. Por conta do bloqueio, o trânsito ficou lento desde a altura da Rua Gilka Machado. Confira:



