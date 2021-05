15ºBPM (Duque de Caxias) realiza operação na comunidade Barro Vermelho Reprodução/Google Street View

Por O Dia

Publicado 21/05/2021 08:42 | Atualizado 21/05/2021 14:53

Rio - Dois homens foram presos durante uma operação realizada na comunidade Barro Vermelho (Sapinho), no município de Duque de Caxias, na manhã desta sexta-feira (21). A ação foi realizada por agentes do 15ºBPM (Duque de Caxias), batalhões subordinados ao 3º Comando de Policiamento de Área e do Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom).

Segundo a PM, um carregador, munições, três rádios comunicadores, placas de carro e duas pistolas foram apreendidas. Uma motocicleta e um carro foram recuperados. As ocorrências foram encaminhadas para a 60ª DP (Campos Elíseos).

Publicidade

Circulação de trens é suspensa

Publicidade

De acordo com a concessionária, os clientes estão sendo comunicados por meio do sistema de áudio dos trens e estações e pelos canais de relacionamento da concessionária.