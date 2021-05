Homem é preso após roubar medicamentos para pacientes com a Covid-19 Divulgação

Rio - Um homem foi preso em flagrante, pela Polícia Civil, depois de roubar um furgão com produtos hospitalares para uso em pacientes diagnosticados com a Covid-19. O crime ocorreu nesta quinta-feira em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

A captura foi feita por policiais da 72ª DP (Mutuá), com o apoio dos agentes do programa de segurança São Gonçalo Presente. Ele foi capturado em um dos acessos da Comunidade dos Tabajaras, em Itaúna, próximo ao Complexo do Salgueiro.

Antes de ser preso, o acusado não obedeceu a ordem de parada e decidiu fugir. Na ocasião, houve perseguição. O condutor do veículo perdeu a direção e rodou na pista. Um comparsa dava cobertura, em uma motocicleta envolvida no roubo, atirou contra os policiais. A carga e o carro utilizado pelo criminoso foram recuperados.

Na delegacia, foi constatado que o material estava avaliado em mais de R$ 24 mil.