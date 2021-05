Maioria dos confrontos no bairro aconteceu na Comunidade da Barão fotos Reprodução das redes sociais

Por O Dia

Publicado 22/05/2021 14:51

Rio - Moradores do bairro Praça Seca, Zona Oeste do Rio, relatam intenso tiroteio na região na manhã deste sábado. O aplicativo Onde Tem Tiroteio (OTT-RJ), registrou os disparos por volta das 7h37, nas proximidades da Comunidade da Barão.

22/05 - 07h37

Disparos ouvidos na Praça Seca, nas proximidades da Barão. Atenção na região. #OTTRJ — Onde Tem Tiroteio-RJ (@RJ_OTT) May 22, 2021

Outros relatos também apontaram disparos às 8h50, no mesmo local. "Infelizmente, os moradores da Praça Seca não são os mesmos que aqueles que acordavam com o som do galo cantando, do canto do sabiá laranjeira. Nem mesmo do cachorro latindo e o gato miando. Moradores acordam ao som de disparos de armas de fogo de diversos calibres; 5.56, 7.62, ponto 40, G3 e granadas", dizia um dos relatos dos moradores.

No Twitter, também há relatos de pessoas comentando sobre os intensos episódios de confronto na Praça Seca. Alguns classificaram a situação como 'nojenta' e reclamam da frequência de tiroteios na região.

Praça seca se tornou um bairro nojento, tiro todo dia. — Rodrigo Simões (@rgsimoes) May 22, 2021

Praça Seca dorme com tiros e acorda com tiro. — Alô Rio (@AloRio_) May 22, 2021

