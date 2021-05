Marcelo Crivella Estefan Radovicz

Por O Dia

Publicado 24/05/2021 17:04 | Atualizado 24/05/2021 17:16

Rio - O Tribunal de Contas do Município do Rio (TCM) afirmou que está em curso uma inspeção extraordinária para apurar se houve sobrepreço durante compras de máscaras N95 na gestão do ex-prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) durante a pandemia do coronavírus.

De acordo com o TCM, o órgão fez um relatório no início de 2020 que apurou preços de mercado com valores maiores do que os praticados anteriormente. No entanto, após análise preliminar, verificou-se que, possivelmente, a alta de preços se deu em razão da grande procura decorrente da pandemia.

Ainda segundo o Tribunal de Contas do Município, "o trabalho é realizado com toda a cautela necessária, levando-se em consideração o momento atípico decorrente da pandemia, onde a oferta e a procura de muitos produtos relacionados às áreas de saúde e de limpeza apresentaram um súbita e relevante alta de preços", afirmou em nota.

O órgão disse ainda que o Ministério Público irá também investigar as supostas irregularidades. O DIA tentou contato com o MPRJ mas até a publicação desta matéria, não obteve retorno.